Casemiro esalta Ten Hag al Manchester United: “Ecco le sue tre qualità più importanti…”

Intervista ai canali ufficiali del Manchester United per il centrocampista Casemiro . Il brasiliano, dopo un avvio di stagione nel quale è rimasto spesso in panchina, sta trovando, come era inevitabile che fosse, spazio e sta anche comprendendo meglio il lavoro di mister Erik Ten Hag .

ELOGIO - "Le tre qualità di Ten Hag? Penso che le sue caratteristiche siano ambizione, duro lavoro e voglia di vincere. E questo non riguarda solo lui, ma tutto il suo staff tecnico", ha detto Casemiro. "Non si riposano mai sugli allori, vogliono sempre fare qualcosa di nuovo e migliorare il nostro gioco. Penso che il Manchester United abbia un grande allenatore. Ten Hag sta facendo un buon lavoro qui e le sue doti si sono viste anche nell'Ajax. La squadra? Credo che ci adattiamo tutti allo stile di gioco di Ten Hag. Ogni allenatore ha il suo modello di gioco, così come il modo in cui guida la squadra. Ho lavorato con Ancelotti e Zidane. La fiducia nel club e la dedizione in quello che fai è ciò che conta di più per raggiungere la vittoria. Questa si otterrà se tutto sarà fatto nella maniera corretta".