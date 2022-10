Casemiro gladiatore: taglio in faccia in Manchester United-Sheriff ma continua a giocare

Neppure un taglio sul volto ha messo k.o. il brasiliano nel match di Europa League.

Redazione ITASportPress

Il mondo del pallone conosceva già la sua qualità e la sua forza. Muscoli e cervello al servizio delle squadre in cui giocava e anche nella notte si è avuta l'ennesima conferma di tutto ciò. Parliamo di Casemiro, centrocampsita ex Real Madrid e ora al Manchester United.

Il giocatore del club inglese, impegnato in Europa League nella sfida contro lo Sheriff, ha dovuto fare i conti ad inizio gara con una gomita fortissima in volto. A dargliela il rivale Rasheed Ibrahim Akanbi poco dopo il 20esimo di gioco. Nel duello fisico, il giocatore, forse per prendere posizione e difendere il pallone, ha sbracciato colpendo in modo violento proprio Casemiro.

Il brasiliano si è subito accorto di aver preso una botta molto forte ed è stato soccorso dallo staff medico. Sangue sul volto per il giocatore che, però, da vero gladiatore, ha deciso di non arrendersi al dolore e ha continuato a giocare. Sui social sono diventate virale le immagini dell'accaduto che ha visto come conseguenza anche un cartellino giallo per l'autore del fallo.

Il Manchester United, alla fine, ha vinto 3-0 e il centrocampista ex Real Madrid è rimasto in campo fino a oltre l'ora di gioco, venendo sostituito solo a risultato praticamente messo in ghiaccio.