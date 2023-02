Casemiro: “Inseguo il pallone come fosse un piatto di cibo…”

"Chi mi conosce sa che inseguo la palla come se fosse un piatto di cibo. Sono fatto così, non cambia nulla che fosse una finale: attacco ogni palla come se fosse l'ultima", ha detto il centrocampista. "Ho lasciato un grande club, sono venuto in Inghilterra e la gente mi chiedeva perché. Momenti come questo sono la risposta; sappiamo tutti che questo è solo l'inizio, ma non significa che non possiamo essere felici. È un altro trofeo per me e quindi devo solo dargli il benvenuto".