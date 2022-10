Casemiro pentito dell’approdo al Manchester United: la confessione agli amici

Era alla ricerca di una nuova avventura che gli potesse dare motivazioni nuove. Eppure, l'esperienza al Manchester United non è stata fin qui come se l'aspettava. Parliamo di Casemiro che si è trasferito in Red Devils dal Real Madrid questa estate ma che pare abbia già avuto ripensamenti sulla sua scelta.

Infatti, secondo quanto riportato da todofichajes, il brasiliano avrebbe raccontato ad una cerchia ristretta di amici di essersi pentito della decisione di lasciare il Real Madrid e di aver non pochi rimpianti. Non solo. Casemiro sarebbe aperto ad un clamoroso addio già nel mercato invernale.

Difficile che possa essere ceduto visto il forte investimento dello United per lui (oltre 70 milioni) ma possibile che si cerchi una soluzione in prestito. Il centrocampista vuole giocare con continuità e con Ten Hag, almeno fino ad oggi, questo non è accaduto. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi in questa vicenda e quale sarà il futuro del brasiliano.