Casemiro: “Vinicius? Non mi stupirei cercasse altro lontano dalla Liga”

Non si è ancora placata la valanga di solidarietà nei confronti di Vinicius dopo il caso razzismo subito al Mestalla nella gara tra il suo Real Madrid e il Valencia. Il diretto interessato aveva pubblicato svariati messaggi a cui avevano fatto seguito anche iniziative in suo sostegno come quella del Flamengo . Ora, a parlare di nuovo dell'attaccante brasiliano, è stato il suo connazionale ed ex compagno di squadra, Casemiro .

A TNT Sports Brasil, il centrocampista ha detto: "La situazione di Vinicius mi preoccupa. Non solo come giocatore, ma anche come amico. Ci dà fastidio che ci siano persone così nella vita. Nella vita, purtroppo, non tutti sono bravi. Vinicius è riuscito a chiamare un gran numero di persone ad andare contro il razzismo. Non è la prima volta che si lamenta, lo ha fatto parecchie volte. La Liga deve agire perché non può perdere un giocatore così".