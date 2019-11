Casillas ci riprova: il portiere verso il ritorno in campo

Iker Casillas è un guerriero. Il portiere spagnolo si è ripreso da un infarto che lo ha colpito durante un allenamento con la sua squadra, il Porto, all’1 maggio. A distanza di quasi sette mesi dal grave infortunio che sembrava precludergli un lieto finale di carriera, l’estremo difensore sembra vicino ad un clamoroso ritorno in campo. Una testimonianza della forza di volontà di Iker viene dai suoi social. Lo spagnolo ha postato sui propri account una foto che lo ritrae impegnato in palestra. Casillas non vuole rassegnarsi e sembra in forma ideale per tornare a volare tra i pali.