Casillas, continua il sogno del ritorno in campo: “Non smetto di lottare!”

Dopo la grande paura, c’è il sogno di un ritorno alla normalità. Una quotidianità che comprende anche il pallone. Iker Casillas non smette di sperare in un lieto fine per la sua carriera dopo l’infarto dell’1 maggio scorso. Il portiere spagnolo, in forza al Porto, è pronto a tornare in campo, anche se la rincorsa è ancora lunga. Il campione del mondo 2010 ha postato sui propri canali social una foto raffigurante l’esito degli ultimi esami e spiegando il percorso della riabilitazione: “Tutto procede lentamente, ma deve essere così. Bisogna mantenere la calma e fare progressi a poco a poco. Ogni barriera deve essere abbattuta. Non ci sono ostacoli La tua mente deve essere pulita. Non voglio essere un esempio di nulla. Continuiamo con la lotta!”. I tifosi sono tutti con lui.