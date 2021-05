Casillas contro i media spagnoli: “Quante bugie, attacco di cuore inventato”

Cassillas denuncia i media spagnoli per le illazioni diffuse sul suo conto

“Dopo le notizie pubblicate in queste settimane sulla mia persona, mi vedo costretto ad emettere un comunicato con l’intenzione di fare chiarezza su alcuni aspetti relativi alla mia vita personali e familiare”. Con questo incipit, Iker Casillas dà sfogo a tutta la sua frustrazione in merito a notizie recenti, denunciando i media spagnoli per alcune illazioni emerse sul suo conto.