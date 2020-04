Casillas: “Dopo l’infarto avevo paura ed ero triste. Ora do valore a tutto”

Un anno fa, l’1 maggio, Iker Casillas viveva una terribile esperienza, venendo colto da infarto durante un allenamento. L’ex portiere spagnolo si è ripreso, ma non è più riuscito a tornare in campo. Ora si prepara a concorrere alla presidenza della Federcalcio spagnola (RFEF), sfidando Luis Rubiales nelle prossime elezioni. Casillas ha raccontato apertamente le difficoltà degli ultimi mesi ai canali ufficiali del Porto, sua ultima squadra: “Da quando ho avuto l’infarto sono cambiate molte cose, soprattutto nella mia testa. Ora, invece, do più valore a ogni momento. A volte noi calciatori non lo facciamo, non ci rendiamo conto che col nostro lavoro possiamo rendere felici molte persone. Dopo l’attacco di cuore avevo paura di camminare, dormire e fare qualsiasi sforzo fisico. Mi sentivo triste. Ora sto bene ma mi curo tanto: solo i medici possono affermare quello che posso e non posso fare”.