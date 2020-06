Casillas: “I migliori giocatori di sempre del Real Madrid sono due…”

Dall’alto della sua infinita carriera ed esperienza, Iker Casillas celebra i due giocatori più importanti della storia del Real Madrid. L’ex portiere blancos non si inserisce in questa particolare classifica nonostante gli anni e le vittorie ottenute con la camiseta.

Parlando ad AS, Casillas ha risposto fermamente senza esitazione: “Quali sono i tre migliori calciatori della storia del Real Madrid? Non ne conosco tre, ma solo due”, ha esordito lo spagnolo. “Ne nominerò soltanto due: ‘don’ Alfredo di Stefano e Cristiano Ronaldo”. Un parere illustre, quello di Casillas che è stato un giocatore del Real Madrid dal 1998 al 2015 vincendo 5 volte la Liga e tre volte la Champions League. Di Stefano e Cristiano Ronaldo, invece, hanno giocato rispettivamente per il club blanco 1953 al 1964 e dal 2009 al 2018. Il portoghese è diventato il capocannoniere nella storia del club con 450 gol in 438 partite. Di Stefano, invece, è terzo con 308 gol in 396 partite.