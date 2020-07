Casillas, il gesto del Porto: medaglia di campione di Portogallo anche se non poteva riceverla…

Un bellissimo gesto che, in parte, farà discutere. Il Porto, appena laureatosi Campione di Portogallo, ha deciso di donare la medaglia dei vincitori anche a Iker Casillas. L’ex portiere, che ha festeggiato con la sua ex squadra il grande traguardo raggiunto, non avrebbe diritto al riconoscimento individuale perché non ha giocato neppure un minuto in stagione dopo i fatti noti che lo hanno visto protagonista di problemi di salute.

Casillas e la medaglia: il messaggio social

I tifosi si erano mossi in aiuto dell’ex portiere pur di vedergli riconosciuta la medaglia dei campioni di Portogallo che spetta solo a chi ha giocato almeno un minuto in campionato. Le speranze di vederlo tornare sul terreno di gioco, però, sono state subito minime ma qualcosa è cambiato. No, Casillas non tornerà a giocare dopo l’infarto subito nel maggio del 2019, ma riceverà comunque la medaglia, anzi, pare proprio l’abbia già ricevuta.

Nella notte, infatti, ecco il post social del Porto e quello immediatamente successivo dello stesso ex portiere che mostrano il premio con tanto di messaggio emblematico. “Viviamo con grande intensità. A volte non apprezziamo le cose. Ti guardi intorno e non vedi ciò che ti circonda. Fermati, analizza se ti piace. Non ho parole per ringraziare tutti i miei colleghi per la volontà di assegnarmi questa medaglia. Sembra un semplice gesto, ma per me non lo è”, ha scritto Casillas ricordando anche i medici e lo staff che lo hanno aiutato dopo il problema di salute. Insomma, in qualche modo Casillas ha ricevuto un premio che solamente un cavillo burocratico gli avrebbe negato. Complimenti a lui e al Porto per il grande gesto…