Casillas: “Il Porto mi ha dato qualcosa che non avrei ricevuto al Real Madrid…”

Nel corso di una lunga intervista durante il Festival dello Sport, l’ex portiere di Porto e Real Madrid oltre che della Nazionale spagnola, Iker Casillas ha raccontato alcuni momenti della sua lunga carriera. In modo particolare del suo addio ai blancos per firmare con la squadra portoghese.

Casillas: “Il Porto mi ha dato qualcosa che al Real non avrei avuto”

“Il mio addio al Real Madrid? Era arrivato il momento in cui non mi sentivo più così a mio agio al Real Madrid”, ha ammesso Casillas. “Avevo bisogno di respirare, cercare aria fresca. Il Porto mi ha dato qualcosa che probabilmente non avrei ricevuto al Real Madrid. E devo dire che andare via mi è piaciuto”. Dopo aver vinto tanto in maglia blanca, il portiere spagnolo è riuscito a trionfare anche con i portoghesi laureandosi due volte campione del Portogallo, e vincendo la Coppa nazionale e la Supercoppa.