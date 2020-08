Casillas: “L’addio al Real Madrid fu traumatico ma è casa mia e sono pronto a tornarci”

Iker Casillas ha ufficialmente annunciato l’addio al calcio nelle scorse settimane. L’ex portiere di Real Madrid, Porto e della Nazionale spagnola, a seguito dell’infarto avuto nel maggio 2019 non è più tornato a calcare un terreno di gioco, fatto che lo ha evidentemente portato a prendere questa decisione. Dopo aver festeggiato il doppio trionfo di campionato e coppa nazionale con i Dragones, ecco i pensieri sul futuro che dovrebbe essere di nuovo con la camiseta blanca del Real Madrid, seppur non come giocatore.

Casillas: “Real Madrid casa mia”

Come riporta AS, Casillas ha affrontato alcuni temi caldi come il ritorno al Real Madrid al magazine Semana. “Al momento non è stato deciso nulla”, ha affermato l’ormai ex portiere riguardo al proprio futuro. “Ma spero che nella mia prossima fase di vita ci sia il Real Madrid. Andarmene da Madrid è stato traumatico e doloroso. Ci siamo separati nel modo sbagliato. Ma è casa mia. Sono state dette cose non belle in quel periodo ma è passato del tempo. Dopo alcuni anni ho parlato di nuovo col presidente Florentino Perez e le cose si sono calmate. Florentino mi ha chiamato per propormi qualcosa e quando andrò a Madrid ne parleremo”.

Proprio il numero uno blancos, nei momenti successivi all’annuncio del ritiro del portiere aveva subito invitato Casillas a fare ritorno a Madrid.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE