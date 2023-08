Casillas non fa sconti: chiede dimissioni di Rubiales dopo bacio a Hermoso al Mondiale femminile

"Sicuramente mi sono sbagliato. Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate devo scusarmi, non c'è altra opzione. Starò più attento". Sono state queste le prime parole con cui Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, in un video registrato a Sidney, ha cercato di scusarsi per aver baciato sulle labbra la calciatrice Jennifer Hermoso durante la cerimonia di premiazione del mondiale femminile in cui la Spagna ha appunto vinto il trofeo iridato.