Casillas scherza con Messi via social ma… viene preso in giro da Piqué

Iker Casillas ironizza – e rende omaggio – a Lionel Messi. Anche l’ex estremo difensore ha ricevuto, finalmente, le famose birre dell’iniziativa con la quale La Pulce ha deciso di “omaggiare” tutti i portieri a cui ha fatto gol in carriera. Le bottiglie sono arrivate anche allo spagnolo, rivale per tanto tempo in Liga nei Clasici col Real Madrid, ed è per questo che sui social l’ex blancos ha voluto mandare un messaggio all’argentino. Curioso come tra i commenti al post su Instagram sia intervenuto Gerard Piqué, quasi a prendere in giro il connazionale e storico compagno di Nazionale.

LE BIRRE DI MESSI A BUFFON E OBLAK

Casillas e le birre di Messi: Piqué ironizza…

“Pensavo non arrivassero, ma eccomi qui con le birre numero 264 e 265”, ha scritto Casillas nel suo post social. “Congratulazioni per il tuo record Messi. Ricordo quando mi hai segnato quelle due reti. Era un Clasico che finì in pareggio. Una bella partita ma soprattutto non mi segnasti mai più“.

E ancora: “Tutto il mio rispetto per un grande rivale. Bridiamo insieme per le nostre battaglie e per tutte le gare giocate negli anni”.

Parole che hanno visto tante reazioni e commenti. Uno dei primi appartiene a Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona, rivale per anni in Liga ma compagno e amico di Casillas ha ironizzato prendendo in giro l’ex portiere: “Iker, suppongo che tu non abbia spazio per mettere tutte le bottiglie a casa. Se vuoi, mandamene qualcuna…”, ha scritto il difensore sottolineando le reti subite da Messi da parte dell’ex portiere.