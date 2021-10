Casillas sicuro: “Con Ancelotti il Real Madrid lotterà per tutti i trofei”

Parla l'ex storico portiere dei madrileni

Iker Casillas cuore blancos. L'ex portiere del Real Madrid ha grande fiducia nelle qualità della squadra in ottica di questa stagione. Secondo l'ex estremo difensore madrileno, sotto la guida sapiente di mister Carlo Ancelotti , i galacticos potranno competere per vincere tutti i trofei.

Intervenuto a margine di un evento promosso per svelare un nuovo partner de LaLiga, Casillas ha commentato: "Il Real lo vedo bene. Siamo a ottobre e abbiamo appena iniziato la stagione ma credo che stia facendo le cose nel migliore dei modi. È una squadra molto giovane, con talento e un allenatore che conosce l'ambiente ma deve adattarsi a una squadra diversa. Carlo era con noi sei o sette anni fa e ovviamente la squadra oggi è cambiata molto. Credo però che farà in modo che il club sia ancora in lotta per tutte le competizioni a marzo/aprile".