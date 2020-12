Casillas sta con Zidane e strizza l’occhio: “Real Madrid casa mia. Zizou magnifico e sa come guidare i suoi”

Momento complicato in casa Real Madrid con un solo successo nelle ultime cinque uscite. Ma soprattutto una qualificazione agli ottavi di finale della Champions League a forte rischio dopo il k.o. subito ad opera dello Shakhtar Donetsk. La posizione del tecnico Zinedine Zidane non è mai stata così in bilico, eppure, c’è chi come Iker Casillas, storica bandiera madrilena, parlando ad AS non ha dubbi sulle abilità del francese.

Casillas: “Zidane tecnico magnifico. Sa cosa fare”

“Zizou è un allenatore magnifico, un buon amico e farà tutto il possibile per portare il Real più in alto che può”, ha detto senza esitazione Casillas schierandosi in favore di Zidane. “Non puoi vivere nel passato, ma si è guadagnato il diritto di avere fiducia”.

E ancora sul Real Madrid: “Sergio Ramos? Il suo futuro è meglio sia al Real. Lui è l’emblema del club”. E infine un pensiero a livello personale: “Il Real Madrid è la mia casa. Un club incredibile al quale sarò sempre grato. Mi ha fatto scoprire un modo differente di vivere la vita. Come anche la Nazionale e il Porto”.