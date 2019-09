Casillas sul recupero: “Se a marzo dovrò ritirarmi, sarò il primo a comunicarlo senza problemi”

Il portiere Iker Casillas non ha ricominciato ancora l’attività fisica dopo l’infarto che lo ha colpito lo scorso 1° maggio. Sta proseguendo un percorso di recupero che durerà fino a marzo 2020, quando si potrà capire se dovrà ritirarsi dal calcio giocato oppure se potrà continuare a fare magie tra i pali, con la maglia del Porto. “Mi sto riprendendo fisicamente – ha detto lo spagnolo in un evento del Club de Fútbol Pozuelo -, è un processo che non si può definire lento, però chi ha avuto un infarto sa quanto bisogna essere cauti nel periodo della convalescenza. Ci sono sfide a cui la vita ti mette di fronte e sto vivendo uno di quei momenti. A marzo sarò il primo a prendere la decisione di continuare o fermarmi, se capiterà di lasciare il calcio ne prenderò atto e lo comunicherò in prima persona, senza alcun problema”