Casillas, un anno dopo l’infarto: “Vissuto terrore, dramma e… umorismo”

Un anno esatto da quel terribile 1 maggio 2019 nel quale è stato ad un passo dalla morte. Iker Casillas guarda l’orizzonte consapevole di essersi trovato in una situazione incredibilmente complessa. Senza il medico sociale del Porto, quasi sicuramente, non sarebbe lì, su Instagram, a ricordare quel terribile problema al cuore che quasi gli strappò la vita dal petto.

L’ormai ex estremo difensore ha voluto fare una piccola riflessione sul suo profilo ufficiale ad un anno esatto di distanza da quel giorno: “E così, senza accorgermene, è passato un anno. Non sono uno di quelli che guardano il percorso vissutoo. Di solito non mi vanto di cose che sono andate bene, ma questa volta sono felice di aver superato un grosso ostacolo nella mia vita. È stato davvero emozionante. Ha avuto terrore, drammaticità e in un certo senso anche qualcosa di fantascienza. E ovviamente umorismo!“.