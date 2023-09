Caso Antony, l’ex fidanzata in arrivo in Inghilterra per farsi interrogare

La dj e influencer brasiliana ha accusato l'ex compagno di quattro diversi episodi di violenza avvenuti tra giugno 2022 e maggio 2023, due dei quali avvenuti in Inghilterra, sui quali si sta indagando sia a Manchester che in Sud America.

Dopo lo scoppio delle accuse a suo carico, a inizio settembre, Antony è stato momentaneamente messo da parte nel Manchester United e non più convocato dal tecnico Erik ten Hag , sebbene i Red Devils non abbiano messo uffcialmente fuori rosa l’attaccante, che continua a ricevere lo stipendio dalla società, ma che non è più stato convocato neppure dalla nazionale brasiliana .

“Ribadisco la mia innocenza e sono disposto a collaborare con la polizia per arrivare alla verità, voglio tornare a giocare il prima possibile” ha dichiarato il giocatore in una nota divulgata nelle scorse ore, dopo essere tornato in Inghilterra al termine di un breve soggiorno in Brasile.