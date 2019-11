Caso Bale, in Spagna ‘gridano’ al… miracolo

Se non si tratta di un vero e proprio sfottò, poco ci manca. Il caso legato a Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid, rischia di prendere una via anche comica. “Miracolo in Galles”, scrive oggi il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina.

Il motivo è da ricercarsi nell’ormai nota vicenda che vede il gallese dei blancos infortunato per la squadra madrilena ma abile e arruolabile per la propria Nazionale. Bale, infatti, si allena con apparente disinvoltura con il gallese fin dal primo giorno di ritiro. Fatto particolarmente strano, dato che con la camiseta blanca del Real risulta infortunato dallo scorso 13 ottobre. In precedenza, i suoi due allenatori avevo espresso pareri discordanti sulle sue condizioni. Nel mese da infortunato, il gallese non si era mai allenato in 29 giorni. La guarigione improvvisa con il Galles pare quantomai strana. Per Marca… miracolosa!