Caso cori razzisti contro i giocatori inglesi: si dimette il presidente della Federcalcio bulgara

Durante la partita di qualificazioni a Euro 2020 che la Bulgaria, allo Stadio Vasil Levski di Sofia, ha perso ieri sera per 6-0 contro l’Inghilterra si sono verificati dei fatti incresciosi, di cui parlano le pagine di tutti i giornali sportivi (e non) internazionali. I tifosi della Nazionale di casa hanno preso di mira con cori razzisti i calciatori inglesi Rashford, Sterling e Mings, oggi arrivano i primi strascichi dell’accaduto: il presidente della Federcalcio bulgara, Borislav Mihaylov, si è dimesso a seguito delle pressioni del premier del Paese Boyko Borissov. “Oggi il numero uno dell’Unione calcistica bulgara ha presentato le sue dimissioni, che verranno consegnate ai membri del comitato esecutivo nella riunione di venerdì – ha detto la federazione sul proprio sito web -. Troppa la tensione che si è creata intorno a questo caso, di certo non positiva per il calcio bulgaro e il sindaco bulgaro.