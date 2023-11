Caso Dani Alves, la Procura chiede nove anni di reclusione per il brasiliano

Continua a evolversi la situazione intorno a Dani Alves, ex calciatore di Barcellona e Juventus tra le altre e da tempo accusato di violenza sessuale che sarebbe avvenuta lo scorso anno ai danni di una giovane donna nella discoteca catalana Sutton. Come riferito dalla Spagna, nello specifico da AS, la Procura - vista l'accusa - avrebbe chiesto nove anni di carcere per Dani Alves, oltre che una multa da centinaia di migliaia di euro. Di seguito, la vicenda spiegata proprio da AS sul caso Dani Alves: "La Procura chiede nove anni di carcere per l'ex calciatore Dani Alves per la presunta violenza sessuale commessa nella discoteca Sutton di Barcellona nelle prime ore del 30 dicembre 2022. Il brasiliano, come ha annunciato l'agenzia EFE , avrebbe risarcire la vittima di 150.000 euro".