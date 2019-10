Caso Emiliano Sala, il Cardiff contro la FIFA: ricorso per non pagare i 6 milioni al Nantes

Il Cardiff City non ha alcuna intenzione di eseguire la sentenza della FIFA sul caso Emiliano Sala e pagare i 6 milioni di euro al Nantes: ecco perché farà appello al CAS.

Secondo le fonti della BBC, il Cardiff andrà allo scontro con la FIFA non accentando la sentenza e facendo appello alla Corte di Arbitrato per lo Sport di Losanna.

La controversa situazioni giuridica nata a seguito della tragica morte di Emiliano Sala, avvenuta nel noto incidente che ha visto precipitare l’elicottero che portava l’attaccante argentino dal Nantes al Cardiff, continua a tenere banco. La squadra gallese si rifiutava di pagare l’importo di 15 milioni pattuito con il Nantes per il passaggio a titolo definitivo dell’attaccante argentino, e per questo i francesi si sono appellati alla FIFA che, a seguito di una riunione a metà della settimana scorsa, ha deciso che il Cardiff non dovrà pagare l’intero importo, ma solamente l’acconto di 6 milioni previsto per lo scorso gennaio. A questo punto, però, i Bluebirds non d’accordo con la sentenza avrebbero deciso di fare ricorso al CAS di losanna.

Il Cardiff è convinto di non essere tenuto a pagare nessuno dei 15 milioni dell’accordo con il Nantes, perché al momento della sua morte Sala non era ancora ufficialmente un loro giocatore, e quindi il trasferimento è saltato per cause di forza maggiore. Dal canto suo il Nantes sostiene che avendo trovato l’accordo con il Cardiff il contratto dell’argentino con loro era cessato e lui era ormai di proprietà della società gallese.