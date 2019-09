Caso Emiliano Sala, pubblicano le foto dell’autopsia: incarcerati due inglesi

La tragedia di Emiliano Sala ha lasciato un vuoto ed uno shock piuttosto accentuati nel mondo del calcio. Il calciatore deceduto durante un volo sulla Manica ha scosso tutti. Eppure, c’è anche chi non ha esitato a sfruttare la dolorosa vicenda per ottenere visibilità. Si tratta di Sherry Bray e Christopher Ashford, due inglesi che non hanno esitato a fotografare il video dell’autopsia ed a pubblicarne il contenuto sui social, dopo aver avuto irregolarmente accesso ai documenti delicati. Ora è arrivata la condanna per il loro gesto sconsiderato: entrambi sono stati condannati a 14 e 5 mesi di reclusione.