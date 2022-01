Caso Greenwood: Cristiano Ronaldo, Pogba e De Gea smettono di seguirlo su Instagram

Caso in casa Manchester United dopo i fatti che riguardano il giovane attaccante inglese accusato di violenza ai danni della sua fidanzata

Arrivano ulteriori novità sul brutto caso che sta coinvolgendo Mason Greenwood, attaccante del Manchester United. Come spiegato nelle scorse ore, il giocatore è stato accusato dalla compagna di violenza. La ragazza ha pubblicato sui social delle immagini molto forti e anche un audio dove si comprende come la situazione sia degenerata in abusi.