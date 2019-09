Caso Griezmann, Barcellona multato per il trasferimento del giocatore dall’Atletico

Durante l’estate è stato alla ribalta della cronaca il trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona, con i blaugrana che avevano da tempo l’accordo con l’attaccante francese ma che hanno dovuto attendere il 1° luglio così da pagare una cifra ridotta per la clausola rescissoria. Al club rojiblanco non è andato giù il fatto che le trattative siano cominciate con molti mesi d’anticipo rispetto a quando sono arrivati i comunicati ufficiali, e quindi il Barça avrebbe dovuto pagare 200 milioni di euro di clausola, non i 120 scattati dopo il 30 giugno.

La vicenda, stando a quanto riportato da El Mundo, si sarebbe chiusa ora con una multa di 300mila euro inflitta al Barcellona. Una cifra ben lontana rispetto agli 80 milioni di scarto fra le due clausole che avrebbe desiderato il club di Enrique Cerezo. Probabilmente ci sarà anche una gara a porte chiuse da scontare al Camp Nou, nulla più. Si usa il condizionale perché il media spagnolo ha anticipato la decisione del giudice istruttore Juantxo Landaberea, nominato dal Comité de Competición.