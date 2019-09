Caso Griezmann, incredibile: il Barcellona multato di… 300 euro!

Incredibile, il Barcellona per il caso Griezmann è stato sì multato, ma non di 300mila euro come previsto, bensì… di 300 euro! Una sanzione irrisoria, quasi nulla, per la disputa avuta con l’Atletico Madrid in estate riguardante il trasferimento del giocatore francese in blaugrana dai Colchoneros. Al club di Enrique Cerezo non era andato giù il fatto che i contatti fra le parti sarebbero cominciati quando la clausola rescissoria del giocatore era di 200 milioni di euro, aspettando poi di avanzare la proposta solo dal 1° luglio in avanti, quando era scesa a 120. L’Atletico avrebbe voluto gli 80 milioni di differenza, invece nella giornata di oggi il Comité de Competición ha inflitto solamente 300 euro di ammenda per l’illecito disciplinare. El Mundo una decina di giorni fa aveva previsto una multa, ma nettamente più consistente.