Caso Hojlund, Alessandro Tosi: “Festeggiamenti inaccettabili, ha sbagliato”

Successivamente, prosegue ancora il calciatore del San Marino sull'atteggiamento di Hojlund dopo il gol: "Ciò che ha fatto non era necessario. È un attaccante fortissimo, ma non è stato per niente corretto". Infine, ancora Alessandro Tosi sul calciatore ex Atalanta, ha spiegato. "Non ho perso del tutto il rispetto per lui, ma ci aspettavamo un comportamento migliore. Quello che ha fatto durante i festeggiamenti per il gol è stato inaccettabile. Hojlund gioca in un campionato contro difensori che sono molto più abili, fisici e forti di noi, quindi dovrebbe essere abituato a questo tipo di duelli" - ha concluso il difensore del San Marino in zona al termine della gara contro la Danimarca, valida per le qualificazioni ai prossimi europei.