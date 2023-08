Caso Mané, l’entourage accusa il Bayern di razzismo e il club risponde…

Continua il caso Mané in Germania. Dopo un solo anno dal suo arrivo, l'attaccante senegalese è stato messo alla porta dal Bayern Monaco e costretto al trasferimento in Arabia Saudita, all'Al Nassr. Ma a far scalpore sono le parole dell'entourage del calciatore, Bacary Cissé, il quale ha denunciato il club tedesco per razzismo nei confronti del suo assistito. Quest'ultimo ha ripreso la rissa avvenuta pochi mesi fa con Sané, affermando a Rmc Sport : "Il colore della pelle di Sadio Mané infastidiva Leroy Sané, ma anche i dirigenti del Bayern Monaco per questo l'hanno cacciato".

La risposta del club non si è fatta attendere e puntato sulle prestazioni certamente non all'altezza dell'attaccante nella passata stagione. Questo il comunicato: "Abbiamo terminato il nostro contratto con Sadio di comune accordo. Le accuse di razzismo sono irrilevanti perché al Bayern piaceva Mané sia come uomo che come giocatore. Sfortunatamente, gli obiettivi che ci siamo prefissati quando l'abbiamo assunto non sono stati raggiunti. Questo è quello che succede nel calcio. In ogni caso, auguriamo a Sadio le migliori felicità e il maggior successo nel suo nuovo club".