Caso Martial allo United: per Rangnick non vuole giocare ma lui si sfoga sui social

Botta e risposta tra il tecnico e l'attaccante

Redazione ITASportPress

Si è parlato di Siviglia e anche di Juventus, ma ancora per Anthony Martial la situazione non si sblocca. L'attaccante del Manchester United ha chiesto di essere ceduto nella finestra di mercato invernale per trovare spazio in un'altra squadra. Fin qui nulla di così tanto strano, se non fosse che nella recente uscita contro l'Aston Villa, il francese non fosse presente tra i giocatori a disposizione di Rangnick.

Un'assenza sulla quale il tecnico dei Red Devils ha fatto chiarezza in modo diretto: "Non voleva essere nella squadra", ha detto Rangnick ai giornalisti dopo la partita pareggiata 2-2 contro l'Aston Villa. "Sarebbe stato in rosa normalmente, ma non ha voluto. Per questo non era in viaggio con noi".

Parole che lo stesso Martial non ha gradito e via social ha negato ogni mancanza di rispetto verso il club: "Non rifiuterò mai di giocare una partita per il Manchester United. Sono qui da 7 anni e non ho mai mancato di rispetto e non mancherò mai di rispetto al club e ai tifosi".

Insomma da capire a questo punto chi stia dicendo il vero o meno. Una cosa è certa: tra Martial e il Manchester United qualcosa si è rotto...