Caso Rubiales, anche la Procura spagnola ha presentato una denuncia

Sono guai sei per Luis Rubiales, che ora deve fare i conti con le denunce. A quella presentata pochi giorni fa dalla calciatrice che ha subito il presunto "abuso", Jenni Hermoso, si è aggiunta anche quella da parte della Procura del Tribunale Nazionale che non ha perso tempo e denuciato il presidente per violenza sessuale e coercizione. Di seguito i dettagli: l'accusa denuncia il reato di violenza sessuale, previsto e punito dall'articolo 178 del codice penale, e il reato di coercizione, previsto e punito dall'articolo 172. I fatti si riferiscono al bacio in bocca rivolto da Rubiales a Hermoso durante la cerimonia di premiazione della squadra spagnola di calcio femminile. Questo è stato giudicato non consensuale e quindi punibile. Ora c'è da capire come procederanno le cose e quale sarà la risposta del presidente della Federazione calcistica spagnola, momentaneamente sospeso per 90 giorni dalla Fifa.