Caso Rubiales: la Spagna minaccia l’ammutinamento, Federazione contro Hermoso

Così, mentre la stessa Hermoso ha negato di essere stata "consenziente" all'iniziativa del Presidente, il fronte è ormai spaccato. Da una parte Jennifer e il resto della squadra, dall'altro la Federazione, che sembra essere rimasto l'unico organo a difendere Rubiales.

Nella serata di venerdì, in particolare, la RFEF ha diramato un duro comunicato che contiene un vero e proprio avvertimento a Hermoso e alle altre giocatrici, arrivate a minacciare di non rispondere più alle convocazioni fino a quando Rubiales sarà presidente della Federazione.

"La RFEF rispetta, come ha sempre fatto, le decisioni dei giocatori che vogliono partecipare o meno con la squadra spagnola a partite internazionali, ma precisa che la partecipazione alla selezione è un obbligo di tutti i federati se vengono chiamati" si legge nel comunicato, che contiene anche una dura replica al sindacato Futpro, che si era scagliato contro Rubiales, oltre a un'accurata gallery fotografica nella quale si cerca di dimostrare l'innocenza dell'atteggiamento del Presidente e la "partecipazione" di Hermoso al bacio della discordia.

"La Reale Federcalcio spagnola annuncia la presentazione di tutte le azioni legali che potrebbero corrispondere in difesa dell'onorabilità del Presidente della RFEF che ha esposto in modo chiaro e semplice come gli eventi che sono causa di conflitto e di scherno da parte di ampi settori si è verificato un evento della società contro il signor Presidente.

Nella nota si legge (virgolette attribuite alla signora Jennifer Hermoso): “Ci tengo a precisare che, come si vede nelle immagini, in nessun momento ho acconsentito al bacio che mi ha dato e ovviamente in nessun caso ho cercato di sollevare il presidente . Non tollero che venga messa in discussione la mia parola e tanto meno che vengano inventate parole che non ho detto.

In uno stato di diritto, come ha difeso il presidente, le opinioni vengono contrastate con fatti e prove, e le bugie vengono confutate in tribunale (...) La versione dei fatti del Presidente è verificata nei dossier interni aperti e ad oggi la signora Jennifer Hermoso non ha risposto a nessuna delle richieste avanzate.

E la prima dimostrazione che i fatti esposti dal signor Presidente sono assolutamente veritieri e che non mente, inizieremo a fornirla in questa dichiarazione con le immagini che la accompagnano.

Foto 1: La signora Jennifer Hermoso, con le sue braccia, afferra da dietro il Presidente della RFEF, mentre il signor Presidente tiene le braccia sciolte sulla parte superiore della schiena del giocatore. Pertanto, nessuna forza potrebbe esercitare.

Foto 2: La signora Jennifer Hermoso tiene le braccia attorno alla schiena del signor Presidente. Il signor Presidente tiene le braccia sopra il corpo del giocatore.

Foto 3: La signora Jennifer Hermoso continua a tenere le braccia nella stessa posizione del corpo del presidente mentre il presidente deve avvicinare le braccia alla schiena del giocatore per averlo sollevato da terra e per mantenere l'equilibrio. L'inclinazione della schiena della signora Jennifer Hermoso che si verifica quando compie un'azione di forza è indiscutibile.

Foto 4: La signora Jennifer Hermoso continua a tenere le braccia nella stessa posizione del corpo del presidente mentre il presidente deve continuare a trattenere i giocatori per non cadere ed è evidente che l'inarcamento del corpo del giocatore corrisponde alla forza di sollevamento di Signor Presidente, si sta esibendo.

Le prove sono conclusive. Il signor Presidente non ha mentito".