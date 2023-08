Caso Rubiales, lo sdegno di Iniesta: “Una macchia per tutto il paese”

Intanto l’ex fuoriclasse del Barcellona, fresco di esordio nella Saudi Pro League con l’Emirates FC dopo la fine della lunga avventura in Giappone al Vissel Kobe, non è stato tenero nei confronti di Rubiales attraverso una lettera aperta pubblicata sulla propria pagina ufficiale su X: "Dopo quanto accaduto questa settimana, vorrei esprimere la mia tristezza, come persona, come padre di tre figlie, come marito e come calciatore, di fronte agli avvenimenti a cui stiamo assistendo nel nostro calcio e che riguardano la nazionale femminile spagnola" ha scritto Iniesta.

Iniesta ha poi espresso vicinanza alle ex colleghe: "Situazioni come quelle cui abbiamo assistito, che hanno offuscato un traguardo così importante come la vittoria di un Mondiale, sono intollerabili. Non riesco a immaginare la sensazione che devono provare tutte le giocatrici della Nazionale in questo momento vedendo che non si sta parlando del grande torneo che hanno disputato e del fantastico calcio che ci hanno mostrato. È un peccato che una bella storia che le nostre giocatrici hanno costruito in tanti anni sia stata macchiata in questo modo".