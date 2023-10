Caso scommesse, il messaggio del Newcastle per Sandro Tonali

Esploso il caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano, sono ancora diversi i tasselli da mettere a posto per quanto riguarda Sandro Tonali . Nel confronto con la Procura di Torino, l'ex rossonero ha ammesso di esser "scivolato" nella trappola delle scommesse e di aver puntato anche sul Milan. Così è "sceso in campo" anche il Newcastle United , che ha soccorso il centrocampista nelle ultime settimane letteralmente bombardato da novità pesanti e difficili da digerire.

ILMESSAGGIO: Il nuovo club di Sandro Tonali ha capito la difficile situazione in cui è rimasto impigliato il calciatore ed è corso in suo soccorso. Questo il messaggio del Newcastle United, nobile ed intento a proteggere il centrocampista: "Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno da parte del club". Il rischio è valido e reale ed è quello di andare incontro ad una lunga squalifica, probabilmente maggiore ad un anno. Ma per saperne di più dovremo attendere la sentenza della Procura Figc.