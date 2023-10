Caso Tonali, Howe: “Riportiamolo al calcio. Sarà convocato”

Esploso il caso scommesse in Italia, Sandro Tonali non ha più vissuto un giorno di pace. Il centrocampista è stato costantemente bombardato da media e critica mentre lotta con una problematica seria e si confronta con la Procura per comprendere quello che possa essere il suo futuro. Intanto, non è squalificato. E sfruttando quest'opportunità, il tecnico del Newcastle Eddie Howe lo ha chiamato a sé. Con delle dichiarazioni che somigliano quasi alla carezza di un padre verso il figlio, ha annunciato la convocazione di Tonali contro il Crystal Palace.

PRESENZA: Sandro Tonali sarà a disposizione di mister Howe e della squadra per la prossima gara di campionato contro il Crystal Palace. "Sandro ha affrontato un paio di settimane molto complicate, ma da quel che vedo sta rispondendo molto bene. Affronta le sue emozioni con forza e ho deciso di convocarlo. Voglio e devo riportarlo al calcio, ne ha bisogno più di chiunque altro in questo momento" ha dichiarato l'allenatore che ha deciso di convocare Tonali per la sfida di questo sabato. Poi, continuando sulla stessa scia: "A noi interessa che Sandro stia bene sotto ogni punto di vista. Non solo fisico, anche mentale. Quel che sentiamo come club, da subito, è di abbracciarlo per proteggerlo e dargli l'amore e il sostegno di cui ha disperatamente bisogno in questo momento".