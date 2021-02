Castan, cosa combini? Scarpata in faccia al portiere avversario: 5 punti di sutura per l’estremo difensore e rosso all’ex Roma

Vi ricordate di Leandro Castan? Il difensore ex Torino, Roma e Cagliari si è reso protagonista di un bruttissimo episodio nel corso del match del suo Vasco da Gama contro il Bahia. Il difensre ha rifilato una vera e propria scarpata in piena faccia al portiere avversario Douglas Friedrich. Per entrambi, inevitabili brutte conseguenze.

Castan: fallaccio e rosso

Le immagini del momento in questione sono davvero forti, così come molto forte è stato l’impatto tra Castan e l’avversario. Il portiere del Bahia, a seguito di un calcio di punizione, si è visto arrivare dritto sul volto un calcione da parte del centrale ex Roma. L’estremo difensore, per il quale c’è stata grandissima paura in campo, ha riportato forti contusioni e ben 5 punti di sutura al volto. Per Castan scontato il cartellino rosso. Il tutto a 10 minuti dalla fine del match che ha poi visto il Vasco da Gama e il Bahia pareggiare per 0-0.

L’ex giocatore con un passato in Serie A si sarebbe poi scusato con il rivale al termine della gara andandosi a sincerare delle sue condizioni negli spogliatoi.