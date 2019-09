Caster Semenya, dall’Atletica al calcio femminile: c’è la firma con il JVW Football Club

Caster Semenya, campionessa di Atletica, tenta l’avventura nel calcio femminile firmando un contratto col club sudafricano del JVW Football Club.

La Semenya, campionessa olimpica degli 800 metri, ha deciso di provare l’avventura nel calcio femminile e già si sta allenando con la squadra a Johannesburg. La donna, da tempo al centro di tante polemiche a causa del suo alto tasso di testosterone oltre a tentare l’esperienza nel mondo del pallone, starebbe pensando di lasciare in modo definitivo l’Atletica Leggera. Da diverso tempo, infatti, per la 28enne è in corso una diatriba con la IAAF sull’utilizzo di farmaci che le abbassino il livello di testosterone. La firma con il club di calcio potrebbe essere il primo passo verso l’addio al suo primo sport.

La Semenya potrà esordire col JVW soltanto dopo le Olimpiadi di Tokyo in programma a luglio e agosto del 2020, ma intanto si sta già misurando col prato verde e le nuove compagne. L’annuncio arriva dalla stessa campionessa attraverso i propri canali social ufficiali.