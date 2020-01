Cavani-Atletico Madrid, si chiude: ecco le cifre

Dopo i rumors delle scorse ore, arrivano conferme: Edinson Cavani è ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid. Nonostante il Paris Saint-Germain stia facendo resistenza, dalla Spagna, più precisamente Marca parla di affare praticamente concluso. Questione di tempo, poi El Matador diventerà un nuovo calciatore dei Colchoneros.

Nella giornata di lunedì il fratello e agente di Cavani è volato a Madrid per chiudere. 15 milioni la cifra che l’Atletico dovrebbe versare al Psg. Cifra ritenuta consona per un calciatore che sarà libero di firmare gratis in estate. 2 anni e mezzo di contratto per l’attaccante che andrà a rinforzare il pacchetto avanzato della squadra di Simeone. Si attende il sì del club francese, ma è solo una questione di tempo…