Cavani da Gattuso: il Valencia chiude per il Matador

Possibile trasferimento in Liga per l'ex Manchester United.

Il centravanti, dopo diversi rumors che lo volevano di ritorno in Sudamerica, pare essere in procinto di iniziare una nuova esperienza ancora in Europa. Dovrebbe essere il Valencia la prossima destinazione del Matador. L’attaccante ex Napoli si è svincolato dopo l’esperienza al Manchester United e sembra aver trovato la squadra giusta. Come riporta RMC Sport, Cavani avrebbe trovato un accordo con il Valencia, squadra allenata da Gennaro Gattuso.