Cavani dice no a Beckham: vuole rimanere in Europa

Non ci sarà nessun’avventura di Edinson Cavani all’Inter Miami di David Beckham, almeno al momento. A riportarlo calciomercato.com, secondo cui l’attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe rifiutato l’offerta dell’ex centrocampista inglese di approdare nella Major League Soccer. L’uruguaiano, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, vorrebbe infatti rimanere in Europa.

ATLETICO – Sulle sue tracce c’è ancora l’Atletico Madrid, che già a gennaio aveva cercato di portarlo in Spagna. Cavani è infatti un pallino del tecnico dei Colchoneros Diego Simeone, che lo ritiene l’elemento ideale per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra.