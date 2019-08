Cavani, futuro in MLS: dal 2020 nell’Inter Miami di Beckham

Potrebbe essere Edison Cavani il primo colpo dell’Inter Miami di David Beckham. L’ex Spice Boy non ha mai fatto segreto di voler creare una squadra competitiva per il suo esordio in MLS. E dal 2020, data in cui la società prenderà parte al campionato americano, questo sarà possibile.

Stando a quanto riportano dall’Uruguay, in particolare Fox Deportes, Cavani sarebbe il primo colpo clamoroso della leggenda inglese. Il contratto che lega El Matador al suo attuale club, il Paris Saint-Germain, scadrà nel giugno 2020 e dopo ci sarebbe la Major League Soccer per lui. Un anno per riflettere in quella che potrebbe essere l’ultima stagione in Ligue 1 e in Europa per il bomber classe 1987.