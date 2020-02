Cavani, la madre: “Edinson all’Atletico? Solo se Cerezo si scusa”

Dopo il mancato trasferimento di Edinson Cavani dal PSG all’Atletico di Madrid, il presidente dei Colchoneros Cerezo aveva affermato: “Non vogliamo essere derubati” accendendo una polemica con il fratello nonché agente del giocatore urugaiano.

LE SCUSE – A parlare ora è la madre di Cavani che ad As ha rivelato: “Non sappiamo perché Cerezo ha detto quelle cose, erano fuori luogo. Siamo dispiaciuti. Cerezo deve dire esplicitamente ai tifosi dell’Atletico perché Cavani non ha firmato. Edinson all’Atletico in estate non è impossibile. Il presidente però deve chiedere scusa. A mio figlio piacerebbe molto giocare per il Cholo Simeone. Prima però, le scuse di Cerezo.”

Parole granitiche che però lasciano ancora spazio ad un possibile trasferimento del “Matador” al Wanda Metrpolitano. Tutto però dipende da Cerezo.