Cavani: “Numero 7 al Man. United grande responsabilità. Herrera importante per mia scelta di venire qui”

Prime parole ai canali ufficiali del Manchester United per il neo arrivato Edinson Cavani. Il Matador è stato l’ultimo acquisto dei Red Devils nella finestra di mercato conclusasi ad inizio mese. L’ex Psg era svincolato e non ci ha pensato due volte a firmare con il prestigioso club di Premier League.

Parlando al sito ufficiale della società inglese, il centravanti ha raccontato alcuni passi decisivi per il fatidico sì allo United e la sua voglia di fare bene con la nuova squadra.

Cavani: numero 7 e retroscena

“La scelta del numero? Quando hai la possibilità di indossare la maglia numero 7 al Manchester United, che è stata indossata da alcuni dei migliori giocatori che sono stati leggende qui in questo Paese e in questo club, è davvero una bella responsabilità”, ha detto Cavani in relazione alla maglia che fu di personaggi come Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo. “Mi piacciono le sfide e spero di poterle rendere grande giustizia e lasciare una grande ricordo come hanno fatto i tanti grandi giocatori che hanno indossato questa maglia prima di me”.

Sugli obiettivi e sul suo arrivo, il Matador ha detto: “È una sfida fantastica e lavorerò duramente per dare il massimo. Sono stato molto attratto dalla possibilità di giocare nel calcio inglese, e soprattutto per il Manchester United, perché sento di avere ancora una grande voglia di competere, di lavorare duro e di dare il meglio di me stesso. Spero di fare tanti gol e di contribuire a portare la squadra al vertice”.

Curioso quando svelato sul suo approdo: “Ho parlato con Solskjaer, sulla sfida, su cosa voglia dire competere e cosa significhi lavorare nel gruppo. La pensiamo in modo simile”. “Per il mio arrivo è stato molto importante Ander Herrera. Ho parlato molto con lui così come con altri ex compagni di squadra, come Angel Di Maria. Stavamo davvero arrivando all’ultimo minuto del mercato e ho chiamato Ander per fare due chiacchiere. Ho molta ammirazione per lui e mi ha raccontato un po’ com’era allo United. E quindi, sì, è vero che dopo aver finito di parlare con Ander, siamo arrivati ​​a un accordo qui con il club“.