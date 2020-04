Cavani, parla la madre: “Ma quale Uruguay, vuole giocare in Spagna”

Considerato il momento del calcio attuale è veramente complicato poter fare ipotesi riguardo alla finestra di mercato. Le squadre stanno affrontando una fase delicata dal punto di vista economico. Parecchie squadre non hanno ancora raggiunto l’accordo per il taglio degli stipendi e con questo scenario è difficile che qualcuno possa operare sul mercato. Nel frattempo però, le voci non mancano come quella che vorrebbe un ritorno in Uruguay di Cavani.

PARLA LA MAMMA – Durante un’intervista a Ovacion Digital la mamma del matador ha parlato del futuro del figlio, smentendo categoricamente l’ipotesi di un ritorno nel Paese d’origine: “Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui”.