Cavani: “Se avessi saputo prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo avrei cercato un altro club”

L'attaccante si confessa

RETROSCENA - "Nel momento in cui il Manchester United ha preso Cristiano Ronaldo, ho pensato che fosse un buon affare per il club. Ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare mio fratello per dirgli: 'Fernando, se fosse successo una settimana fa, ti avrei chiesto di trovarmi un altro club'", le parole di Cavani. "Sia chiaro. Non è che non volessi giocare con CR7, anzi. Ho avuto modo di conoscerlo meglio e so che è un grande professionista che ha i suoi obiettivi e come atleta è assolutamente il top. Ma so come funzionano certe cose nel calcio. A quel punto ho solo pensato 'Ok giocheremo e proveremo a fare del nostro meglio come sempre'".