Cavani si sbilancia: “Benfica grande squadra. Pronto per altra tappa della mia vita”

Non lo dice apertamente, ma Edinson Cavani è pronto a dire sì al Benfica. L’attaccante, ormai ex Paris Saint-Germain, si prepara ad una nuova avventura, questa volta in Portogallo. I vari quotidiani A Bola, Record e O Jogo danno l’affare come fatto, ma si attende comunque l’ufficialità. L’indizio più grande per la buona riuscita dell’operazione pare averlo dato lo stesso centravanti che, intercettato in aeroporto da TeleVivo ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Cavani: “Benfica grande squadra. Pronto per nuova tappa della mia vita”

“Il Benfica è una grande squadra e se mi viene data questa occasione ne sarò molto contento”. Sono queste le parole di Cavani che non conferma ma fa capire come il processo di trattativa sia ormai ai dettagli finali. Il Matador firmerà con il Benfica e darà inizio ad un’altra grande esperienza. “Non ho parlato col mister. Non mi ha chiamato. Se lo dovesse fare ci parlerò, ma non di contratto o cose simili. Solo di calcio. In ogni caso credo di essere pronto per un’altra tappa importante della mia vita”.

