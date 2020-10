Cavani verso il Manchester United e potrà… vendicarsi del Psg in Champions

Edinson Cavani vicinissimo al Manchester United. Sarebbe questa l’ultima voce di mercato che vorrebbe il Matador ad un passo dalla Premier League. Un’indiscrezione di mercato che anche in Francia sembra essere ormai data per fatta tanto da pensare anche al futuro…

Cavani ritrova il Psg da avversario

La possibilità che Cavani firmi con il Manchester United – si parla di un contratto biennale per lui – è accolta con particolare attenzione anche in Francia ed in particolare da L’Equipe. Infatti, il noto quotidiano, questa mattina nel suo taglio alto, mette in evidenza come l’approdo del Matador nei Red Devils potrebbe implicare che il giocatori ritrovi il Paris Saint-Germain, la sua ex squadra. I due club, infatti, si sfideranno nei gironi di Champions League e potrebbe essere l’occasione di “vendicarsi”…