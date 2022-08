C’è chi dice no, Trapp rifiuta il Manchester United: “Resto all’Eintracht”

No allo United, cuore e amore per il suo Eintracht: il messaggio social del portiere.

Kevin Trapp resta all'Eintracht Francoforte e dice no al Manchester United. Il portiere tedesco, al centro di diversi rumors di mercato nelle ultime giornate, ha annunciato con un post su Instagram la propria decisione di non muoversi dalla Germania sottolineando come le voci di un interessamento dei Red Devils fossero reali e concrete.