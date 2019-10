Ceballos, che stoccata al Real Madrid: “All’Arsenal mi diverto, prima invece…”

Dopo due stagioni trascorse al Real Madrid, Dani Ceballos, in estate, ha deciso di sposare il progetto dell’Arsenal. Una scelta di cui il centrocampista non sembra assolutamente pentirsi, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate direttamente dal ritiro della nazionale spagnola e raccolte da AS.

REAL MADRID – “Volevo andarmene, sono stato chiaro. La mia idea era quella di andare da un’altra parte, in modo da giocare e divertirmi. Nei due anni precedenti non l’avevo fatto… Ora all’Arsenal mi trovo molto bene: sono esattamente nel posto in cui desideravo essere. Sono felice, per la mia carriera questo è stato un passo importante. Adesso voglio conquistarmi gli Europei”.